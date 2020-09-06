أحمد سعد يطرح برومو أحدث أغنياته بصرة.. فيديو

طرح المطرب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام " ثواني" من أحدث أعماله الغنائية "بصرة".





وعلق أحمد سعد قائلا: بصرة "قريبا"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.





ومن المنتظر أن يتم طرح الكليب خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية .