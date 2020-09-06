أحمد سعد يطرح برومو أحدث أغنياته بصرة.. فيديو

طرح المطرب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام "ثواني" من أحدث أعماله الغنائية "بصرة".
وعلق أحمد سعد قائلا: بصرة "قريبا"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.
ومن المنتظر أن يتم طرح الكليب خلال الأيام المقبلة على موقع يوتيوب والقنوات الفضائية.
حرص الفنان أحمد سعد على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة له برفقة خطيبته علياء بسيوني.
تألقت خطيبة أحمد سعد
في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون العامق و نسقت معه سترة قطنية ذات أكمام مكشوفة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات.