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مرأة

بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تشارك خطيبة أحمد سعد، علياء بسيوني، صورها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إنستجرام".


وظهرت علياء بسيوني، خطيبة المطرب أحمد سعد، بملابس كاجوال وسهرة وتنوع في اختيار ملابسها فلا تسير على وتيرة واحدة. 


ومن الناحية الجمالية تضع خطيبة أحمد سعد ميكب بالالوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وتضع أحمر شفاه بالالوان المناسبة لها تبرز جمال وجنيتها بالبلاشر.


يذكر أن الفنان أحمد سعد، احتفل مؤخرًا بخطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيوني، وأعلن الخبر من خلال حسابه على "إنستجرام".

وجاء ذلك الاحتفال بعدما ظهر أحمد سعد، مع مصممة الأزياء علياء بسيوني، في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة تلك العلاقة، وقال سعد في تصريحات صحفية إنه بالفعل تجمعهما قصة حب وإن خطوبتهما ستكون في الشهر الجاري.
بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد
بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد
بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد
بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد
بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد
بملابس السهرة والكاجوال.. إطلالات علياء بسيوني خطيبة أحمد سعد
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