أخبار الزمالك| الكشف عن حجم إصابة ساسي .. وشوبير يتقدم ببلاغ ضد أسامة حسن





نشر يوسف أوباما لاعب نادى الزمالك عدة صور له من مباراة الفريق مع طلائع الجيش. وجاء ذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".













انتهت أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش بفوز الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.













كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.













كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات جديدة بشأن بلاغه ضد أسامة حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق.