لماذا لا تذكر الساعة إلا معها العذاب وأهوال القيامة؟.. علي جمعة يوضح

وأوضح « جمعة » عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « الله هو الرحمن الرحيم وكتب على نفسه الرحمة فلماذا لا يُذكر يوم القيامة في القرآن إلا ويُذكر معه العذاب وأهوال القيامة؟»، أن طبيعة هذا اليوم هو يوم الحساب، ولكن يوم الحساب فيه أيضًا ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.





وأضاف أن الشيخ الزرقاني جمع كل الأحاديث التي وردت في ظل الرحمن فوجدهم تسعين صفة وليس سبع فقط، فبجمع مستوجبي الظل وجدناهم تسعين صفة، المتحابون على منابر من نور يوم القيامة، فعندما تحب أخ لك في الله فإنكما تكونا على منبر من نور في ظل عرش الرحمن، وقد ذكر هذا في القرآن، بقوله تعالى: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»، وهناك البعض لا يقبلون هذه الحقيقة.





وتابع: فقد أتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بوصف يوم القيامة تفصيلًا، وبين ما سوف يكون فيه من أهوال وما سوف يكون فيه من أحوال، وبين كيف الرحمة في الميزان والرحمة في الصراط والرحمة في المنشر والرحمة في المحشر، وبين العفو والشفاعة، وهذا ما ذكر في القرآن، وإن ورد تفصيلًا في نصوص السُنة النبوية المطهرة.





وأشار إلى أن هناك من يريدون إهدار الحديث والصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ويريدون إهدار العلوم وأصول الفقه واللغة، لأن فلان من أنصاف أنصاف المثقفين لا يعجبه ذلك، فهذا لا يهم، ووينبغي عدم الالتفات إلى مثل هذه المهاترات.











