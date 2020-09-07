الفنان أيمن عزب يوضح سبب وفاة والده

قال الفنان أيمن عزب إن وفاة والده ليست بسبب مضاعفات نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشيدًا ببرتوكول وزارة الصحة فيما يخص كورونا.





وتابع الفنان أيمن عزب ، أنه :" والدى أصيب بفيروس كورونا منذ شهرين وخمسه أيام، تم شفاؤه تمامًا بعد أن استجاب للعلاج".









وأضاف "عزب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى، وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن والده دخل المستشفى مرتان عقب شفاءه من كورونا، بسبب أمراض أخرى، مشددًا على أنه رغم شفاءه تمامًا إلا أنه كان يلتزم إجراءات التباعد وعدم الاختلاط بالأسرة أو من يحيط به تحسبًا لأى شئ.



