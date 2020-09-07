أم تقتل أطفالها الخمسة وتقف أمام القطار| تفاصيل مروعة

شهدت ألمانيا جريمة قتل مروعة جديدة هزت مدينة سولينغن غربي البلاد، حيث أقدمت ربة منزل على قتل أطفالها الخمسة.

الأم القاتلة بالغة من العمر 27 عاما، والدة الأطفال الخمسة، الذين عثر على جثثهم في المنزل، الخميس الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي جنازة مهيبة ودع المئات من أهل المدينة الأطفال بالزهور والألعاب والبالونات التي تحمل أسماء الأطفال القتلى وهم "ميلينا وليوني، وصوفي، وتيمو، ولوكا".

وبعد تشريح الجثث التي تتراوح أعمارها بين عام و8 أعوام، كشفت عن أن سبب القتل التخدير والخنق، وذلك حسبما نقلت "أسوشيتد برس" عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأقدمت الأم بعد جريمتها على الانتحار بالقفز أمام قطار في محطة سكك حديد دوسلدورف، لكنها فقط أصيبت بجروح خطيرة وينتظر المحققون استجوابها بعد تحسن حالتها.