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أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس نهاية الأسبوع

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
الأرصاد تزف بشرى
الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس نهاية الأسبوع
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عبد العزيز جمال
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خاصة بعد سقوط أمطار غزيرة وسيول على عدة مناطق بالبحر الأحمر أدت إلى إغلاق الطرق.

وتابعت شاكر، في مداخلة هاتفية عبر فضائية سي بي سي ، أن مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر شهدت سيولا بالأمس ، كما أنه اليوم يشهد فرص سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على عدة مناطق بالبحر الأحمر.

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وبدءا من الغد الثلاثاء تنحصر فرص سقوط الأمطار في مناطق بجنوب سيناء، كما أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع الجاري.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الاثنين : 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 26
وجنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30
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