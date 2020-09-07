جورج قرداحي: من سيربح المليون كان دجاجة تبيض ذهبا.. فيديو

قال الاعلامي جورج قرداحي، إن برنامج من سيربح المليون كان دجاجة تبيض ذهبا واستفاد منه الكثير.





وأضاف الاعلامي جوروج قرداحي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن فكرة البرنامج كانت موجودة فى بلاد كثيرة فى العالم وكان يعرض فى 50 دولة.





وتابع قرداحي أن قناة إم بي سي اشترت حقوق ملكية لكي يتم عرضه على القنوات العربية.





وأوضح جورج قرداحي أن فى شهر رمضان عام 1999 تم عمل 30 حلقة لبرنامج من سيربح المليون.





وأشار إلى أنه لم يتوقع نجاح البرنامج كما نجح وكان خائفا فى البداية ولكن مع الوقت نجح البرنامج نجاحا كبيرا فى الوطن العربي.