رفقًا أغنية باللغة العربية في ألبوم أصالة الجديد

تستعد الفنانة أصالة لطرح البومها الغنائي الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.





يتضمن الألبوم العديد من الأغاني من بينها أغنية بعنوان " رفقًا" وهي أغنية إجتماعية باللغة العربية ، كما إنها من كلمات الشاعر محمد أبو نعمة والذي تعاون معها في أغنية "بنت أكابر".





تقول أغنية "بنت أكابر" :"عمال يعادي ويتكابر.. ويسوق في عنده ومش صابر .. وانا من عيله وبنت أكابر.. وفي وسط ناسي ياناس أيه .. سبحان مازان حسنه ورسمه".





ده الناس بيتغنوا بإسمه .. ورد وطرح قبل مواسمه .. من غير لا زرع ولا سقايه..!! يابوي علي جماله روايه .. شربات عنب يروي روايه.. عطشانه جابني علي عمايا .. ومشيت وقلبي ياناس خالي".



