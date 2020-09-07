الأوقاف تكشف حقيقة إزالة مسجد الفتح الإسلامي بـ دفش المنيا

اكدت مديرية أوقاف المنيا في بيان لها عدم صحة ما يتداول في بعض صفحات الجماعات المغرضة الكاذبة من صدور قرار بإزالة مسجد الفتح الاسلامي بقرية بدفش بمركز سمالوط محاولين إحداث إثارة للرأي العام كذبا وافتراء.





وحذر فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف من خطورة الانقياد والانصياع لتلك الشائعات المغرضه قائلا (یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ).





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وأكد اننا كلنا على ثقة في وعي شعب مصر وفهمهم لما يحاك لهم من مؤامرات من أعداء الوطن داخليا وخارجيا.





كما تؤكد المحافظه ان مسجد الفتح تم انشاءه منذ حوالي ٣٥عام وتم عمل احلال وتجديد له عام ٢٠١٤ وكل ماتم نقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارى تماما من الصحه.

وتدعو المحافظه جميع المواطنين الي ضروره تحري الدقه في كل ماينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق خلف ايه اشاعات مغرضه هدفها نشر الفوضي والبلبله والاعتماد علي المصادر والقنوات الرسميه في نقل الاخبار وتداولها.



