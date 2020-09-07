نصر عزام: لاعبو الزمالك الأجانب رفعوا قضايا على النادي بـ 250 مليون جنيه

قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي لدى المحاكم الرياضية والفيفا، إنه نجح في الحصول على حكم لصالح النادي المصري في قضية اللاعب شيخ موكورو والتي كانت تستدعي إيقاف النادي المصري البورسعيدي عن القيد خلال فترتين إنتقاليتين وهذا الحكم منح المصري الحق في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة وأشاد عزام بدور المهندس هاني أبو ريدة في دعم النادي المصري.





وأضاف خلال تصريحات لبرنامج on side مع الإعلامي أحمد هاني زاده على قناة الحدث اليوم أن الأزمة التي شهدتها الساحة العالمية مؤخرًا بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورغبته في الرحيل كان غير قانوني لأنه لم يخبر ناديه في الفترة المحددة للرحيل واصطدم اللاعب بطلب ناديه 700 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي وهو ما يعجز عنه الأندية بسبب قانون اللعب المالي النظيف الذي ينتهجه الإتحاد الأوروبي.





واستكمل عزام في تصريحاته أن القضايا التي رفعها لاعبو الزمالك الأجانب أمثال الراحل أجوجو وموندومو وكريم الحسن بدأت منذ عام 2012 وكانت الأحكام قد وصلت لحوالي 250 مليون جنيه مصري ونجح كمحامي للنادي ومع وجود مجلس إدارة بحث عن حقوق الفريق تم تخفيض المديونية بنسبة 80% بعد الوصول للمحاكم الرياضية وتم جدولة المستحقات كاملة ونجحت إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في تسديد كافة المديونيات.





وواصل نصر عزام كلامه أن البنيني رزاق أوتومويسي كان أصعب قضية خاضها مع اللاعبين الأجانب ونجح في حل الأزمة تماما.





وأشار نصر عزام أن وجود المهندس هاني زادة والمستشار مرتضى منصور كان من أهم الأسباب التي أدت إلى حل كافة الأزمات وعلى رأسها البوركينابي عبد الله سيسيه والذي تنازل عن القضايا وعن مستحقات له لدى نادي الزمالك بسبب المعاملة المتميزة التي تلقاها من إدارة الزمالك.