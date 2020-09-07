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اقتصاد

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 7-9-2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب في السعودية خلال  تعاملات اليوم الإثنين 7-9-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 204.27   ريال سعودي.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (233.45 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 62.24 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (214.00 ريال سعودي) أي ما يعادل (57,06  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (204.27 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.47 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (175.09 ريال سعودي) أي ما يعادل (46,68 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (136.18  ريال سعودي) أي ما يعادل (36.31 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (116.73 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.12 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية 7.260  ريال سعودي) أي ما يعادل 1.936 دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,634  ريال سعودي) أي ما يعادل (435.72  دولار أمريكي)


أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (233,451 ريال سعودي) أي ما يعادل (62.244دولار أمريكي)

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