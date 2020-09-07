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أخبار العالم

الجيش التونسي يعلن استهداف سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:08 ص
الجيش التونسي يعلن
الجيش التونسي يعلن استهداف سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا
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شريف سيد
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إطلاق إن وحداتها العسكرية النار على 3 سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا إخترقت الحدود بعد مطاردتها، وتمكنت من توقيف اثنين منها، فيما لاذت السيارة الثالثة بالفرار.

وقالت الوزارة، إن وحداتها العسكرية العاملة بمدينة رمادة الواقعة أقصى الجنوب التونسي، رصدت تحركات مشبوهة لثلاث سيارات قادمة من التراب الليبي، توغلت داخل المنطقة الحدوديّة العازلة على مستوى الساتر الترابي.

وأضافت أن القوات تولت ملاحقتها وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الفضاء لإجبارها على التوقف، لكنها لم تمتثل لذلك، فتم في مرحلة ثانية الرمي على مستوى العجلات وإجبار إثنتين منها على التوقف، فيما لاذت السيارة الثالثة بالفرار، وبتفتيش السيارتين تم توقيف شخصين تونسيين.

وتستمر محاولات تهريب الاسلحة من الجانب الليبي إلى الدول المجاورة، وذلك مع زيادة تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
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