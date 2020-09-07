في وقت قصير.. وصفة خارقة لإطالة الشعر

لوقف تساقط الشعر وإطالته سريعا يمكنك الإعتماد على الوصفة التالية فهى تساعد على تغذية الشعر ومنع تقصف أطرافه إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.
اقرأ أيضًا:
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد الأفوكادو غني بفيتامين E ، وهو أيضًا مصدر كبير للبيوتين ، وهو فيتامين يغذي ويقوي الشعر لمحاربة تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.
ماذا تحتاجين؟
1 ثمرة أفوكادو ناضجة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
طريقة الاستعمال:في وعاء ، أخرجي الأفوكادو واهرسيها في عجينة باستخدام شوكة.
أضيفى زيت جوز الهند إليه واخلطه جيدًا للحصول على مزيج ناعم وخالي من التكتلات.
ضعي الخليط على فروة الرأس.
غطي شعرك بقبعة استحمام .
اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة.
اشطفيه جيدًا بالماء البارد واغسلي شعرك بشامبو خفيف.