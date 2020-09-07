في وقت قصير.. وصفة خارقة لإطالة الشعر



لوقف تساقط الشعر وإطالته سريعا يمكنك الإعتماد على الوصفة التالية فهى تساعد على تغذية الشعر ومنع تقصف أطرافه إليك مكونات الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



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وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يعد الأفوكادو غني بفيتامين E ، وهو أيضًا مصدر كبير للبيوتين ، وهو فيتامين يغذي ويقوي الشعر لمحاربة تساقط الشعر وتعزيز نمو الشعر.



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