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مرأة

وصفة سحرية لإطالة الشعر سنتيمترات ومنع تساقطه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 04:00 ص
اطالة الشعر
اطالة الشعر
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لمياء الياسين
يعد زيت جوز الهند، هو علاج الشعر الأكثر شيوعًا فهو الأكثر غني بفيتامين E، الذي يساعد على تقوية خصلات الشعر من الجذور حتى الأطراف؛ فإن زيت جوز الهند يتغلغل بسهولة بعمق في بصيلات شعرك لتجديد شباب الشعر ومنع التساقط.

وإليك وصفة زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي لإطالة الشعر وحمايته من التساقط يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندي.

ماذا تحتاجين..

2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
4-5 قطرات من زيت شجرة الشاي
منشفة ساخنة
طريقة الاستعمال

سخني زيت جوز الهند حتى يصبح فاترًا.

انزعيه عن النار وأضيفي زيت شجرة الشاي إليها.

الآن ضعي الزيت الدافئ على  فروة الرأس

دلكي فروة رأسك في حركات دائرية بأطراف أصابعك لمدة 3-5 دقائق.

غطي رأسك بالمنشفة الساخنة المبللة.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اغسلي شعرك باستخدام شامبو خفيف خالٍ من الكبريتات
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