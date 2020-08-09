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مرأة

زيت خارق لشعر كالذهب يطول بجنون .. تعرفي عليه

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:24 ص
٧ص.....زيت خارق لشعر
٧ص.....زيت خارق لشعر كالذهب يطول بجنون
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أسماء عبد الحفيظ
 كشف موقع هيلثي عن أفضل وصفة بزيت خارق يجعل الشعر يطول بجنون، ويصبح مثل الذهب. 
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زيت الأرجان لتطويل الشعر

يعد زيت الخروع أحد أهم الزيوت المفيدة لصحة الشعر، وذلك بسبب احتوائه على حمض الريسينوليك الذي يقوم بدوره بحماية الشعر من التقصف والتساقط.

ويتم استخراج زيت الأرجان من نبات، ويكون ذو رائحة كريهة، ولونه أصفر باهت.

يحتوى زيت الارجان على الأوميجا3 بكثرة، كما أنه له خصائص مضادة للالتهابات والجراثيم.

ويحتوى على البروتينات والمعادن وفيتامينe المهمين جدًا لصحة الشعر والبشرة.

طريقة استخدام زيت الارجان  لتطويل الشعر كالتالي:

نقوم بتدفئة القليل من زيت الخروع.
يوضع زيت الأرجان على جذور الشعر.
يدلك الشعر لمدة 15 دقيقة.
يترك الزيت على الشعر من المساء إلى الصباح.
يتم تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع.
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