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تكنولوجيا

لو نسيت ركنت فين؟.. أفضل 3 تطبيقات لتحديد مكان سيارتك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
أفضل 3 تطبيقات لتحديد
أفضل 3 تطبيقات لتحديد مكان سيارتك
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ندى على
يتعرض الكثير منا للعديد من المواقف المحرجة ومن ضمن هذه المواقف نسيان المكان الذى قمت فيه بركن السيارة، ومن الممكن أن يستغرق الأمر حوالى عدة ساعات لتتذكر أين قمت بركن سيارتك، الأمر الذى يجعل ركن السيارة في مكان غير معروف بالنسبة للبعض أمر مرهق للغاية. 

وبحسب موقع Digital Trends فإن الحل الوحيد للسيطرة على هذه المشكلة التى تسبب ارهاقا وضياعا للوقت عند الكثيرين هو استخدام تطبيقات التتبع والتى تقوم بمعرفة المكان الذى قمت فيه بركن سيارتك. ومن هذه التطبيقات: 


1- تطبيق Find My Car Smarter  

يستخدم التطبيق ميزة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS لحفظ موقع سيارتك في غضون خمس ثوانٍ تقريبًا ، ثم يتم تخزينها على ذاكرة هاتفك، وعندما تبدأ في البحث عن سيارتك ، يقوم التطبيق باخبارك موقع مكان ركن سيارتك.
 
2- تطبيق Anchor Pointer  

وإلى جانب حفظ موقع وقوف السيارات الخاص بك، يقوم التطبيق تعيين نقاط الالتقاء الخاصة بالمكان الذى توجد فيه، وعند الضغط على التطبيق يعرض لك المكان حتى قبل الوصول اليه بوقت كبير. 

3- تطبيق Honk 

يضم التطبيق مكتشفًا لوقوف السيارات ، وإذا لم تتمكن من رؤية مكان ركن سيارتك ، فسيخبرك التطبيق بالمكان الذي ترك فيه المستخدمون الآخرون مكانًا متاحًا ، وأين يمكنك العثور على أقرب الأماكن العامة، بالإضافة غلى ميزة الاتصال التلقائي عبر البلوتوث ، وهي ميزة أخرى مفيدة ، تستخدم اتصال البلوتوث بهاتفك لاكتشاف متى وأين ركنت سيارتك. 

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