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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وترامب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:45 ص
الملك سلمان وترامب
الملك سلمان وترامب
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شريف سيد
قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقش هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز الأمن الإقليمي. 

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أهمية اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بين الإمارات وإسرائيل.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحثا الزعيمان أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وتعهد خادم الحرمين الشريفين، بمواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الامريكية لإحلال السلام، مؤكدًا حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

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