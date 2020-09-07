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سيارات

إزاي تنظف فلتر هواء السيارة بنفسك

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
تنظيف فلتر السيارة
تنظيف فلتر السيارة
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أماني نوار
تعتبر طريقة تنظيف فلتر هواء السيارة من الطرق السهلة ، ولاتحتاج إلى مجهود كبير ولاحتى خرة في مجال السيارات ،وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الطريقة الصحيحة لتنظيف فلتر السيارة .

-    يجب تحديد موقع فلتر الهواء فبعد فتح الغطاء الامامي " غطاء المحرك " ستجد أن فلتر الهواء في أعلى أو جانب المحرك وإذا لم تتمكن عليه فيمكنك البحث عنه في دليل سيارتك.

-    حاولة إزالة فلتر الهواء وهذه العملية تحتاج إلى فتحها قبل أن تتمكن من إزالة الفلتر ، وعاد ما يفتح غطاء الفلتر بسهولة باستخدام الايدي ، اما في بعض السيارات القديمة فقد تحتاج إلى عدة بسيطة لإزالته .

-    وصل المكنسة بالكهرباء ونظف صندوق الفلتر أولا ، ثم نظف جانبي الفلتر بالمكنسة لمدة دقيقتين ، مع التأكد من تنظيف كل الاوساخ والفضلات المرئية .

-    أمسك بالفلتر وضعه تحت ضوء ساطع، لمشاهدة الأماكن التي لا تزال تحتوي على أوساخ.

-    قم بتنظيف فلتر الهواء بالماء إذا كان فتر الهواء في سياراتك  .


-     ضع الفلتر في الماء ودوره باستخدام يديك لتخرج منه الأوساخ .

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