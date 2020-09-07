إزاي تنظف فلتر هواء السيارة بنفسك

تعتبر طريقة تنظيف فلتر هواء السيارة من الطرق السهلة ، ولاتحتاج إلى مجهود كبير ولاحتى خرة في مجال السيارات ،وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الطريقة الصحيحة لتنظيف فلتر السيارة .





- يجب تحديد موقع فلتر الهواء فبعد فتح الغطاء الامامي " غطاء المحرك " ستجد أن فلتر الهواء في أعلى أو جانب المحرك وإذا لم تتمكن عليه فيمكنك البحث عنه في دليل سيارتك.





- حاولة إزالة فلتر الهواء وهذه العملية تحتاج إلى فتحها قبل أن تتمكن من إزالة الفلتر ، وعاد ما يفتح غطاء الفلتر بسهولة باستخدام الايدي ، اما في بعض السيارات القديمة فقد تحتاج إلى عدة بسيطة لإزالته .





- وصل المكنسة بالكهرباء ونظف صندوق الفلتر أولا ، ثم نظف جانبي الفلتر بالمكنسة لمدة دقيقتين ، مع التأكد من تنظيف كل الاوساخ والفضلات المرئية .





- أمسك بالفلتر وضعه تحت ضوء ساطع، لمشاهدة الأماكن التي لا تزال تحتوي على أوساخ.





- قم بتنظيف فلتر الهواء بالماء إذا كان فتر الهواء في سياراتك .









- ضع الفلتر في الماء ودوره باستخدام يديك لتخرج منه الأوساخ .