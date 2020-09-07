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أخبار البلد

لمناقشة تحسين سياسات العمل.. اجتماع افتراضي لوزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين الخميس المقبل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان،  تقريرًا  عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة، لفت فيه إلي أنه من المقرر أن يعقد وزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين اجتماعًا افتراضيًا الخميس المقبل، لمناقشة تحسين سياسات العمل الحالية وأنظمة الحماية الاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل.

كما يتناولون تمكين الشباب والنساء، كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الرئاسة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

وسوف يجتمع الوزراء بناء على الالتزامات في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في مارس واجتماع وزراء التوظيف والعمل في أبريل 2020، حيث التزم الأعضاء بمناقشة تأثير جائحة كورونا المستجد ورصد انتعاش أسواق العمل التي بإمكانها ضمان تقدم جميع العمال ودعمهم بشكل كاف في عودتهم إلى العمل.

ومن المنتظر أن يعقد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي، بعد  اجتماع وزراء التوظيف والعمل لدول مجموعة العشرين، مؤتمرًا افتراضيًا لتسليط الضوء على مخرجات الاجتماع.




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