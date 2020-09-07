القوى العاملة: قبول طلبات راغبي العمل على 3 مهن بمصنع للملابس بالوادي الجديد اليوم













تبدأ مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد من، اليوم الاثنين، قبول طلبات راغبي العمل بإحدى مصانع الملابس الجاهزة ، وذلك لمدة أسبوعين استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.





وأوضح أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة دائمة وتتمثل في 11 فرصة عمل للإناث فقط، وتتمثل في فني أورليه ، وسنجر ، وأوفر ، ولا يشترط الحصول علي مؤهل دراسي أو خبرة سابقة، والمرتب الشهري 1300جنيه، وحوافز تميز شهرية ،فضلا عن التأمين اجتماعيًا وصحيًا، منوهًا إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.





وقال: إن الطلبات تقدم من اليوم الأثنين ولمدة أسبوعين، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى بمقر المديرية.



