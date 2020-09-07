اكتشفنا آلاف الحيوانات المحنطة.. مصطفى وزيري يروي كواليس العثور على "خبيئة البوباستيت"

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الامين العام للمجلس الاعلى للآثار، عن تفاصيل اكبر كشف أثري في منطقة سقارة خلال 2020 وهو الذي بدأ البحث عنه في ابريل 2018، وكان لجبل من الرديم بارتفاع 9 امتار عن سطح الأرض وبدأت عملية البحث والتنقيب عنه، وكان لمجرد رفع الرديم في المرحلة الأولى اكتُشفت بعض الآثار.





وتابع مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنه بعد 5 اشهر من العمل في الموقع اكتشفت بعض المقابر القديمة والحديثة، وتم اكتشاف مقبرة اخرى في نهاية 2018 وهي واحدة من اجمل المقابر وتسمى بـ"واح تي"، والتي مر عليها أكثر من 4500 سنة.





واضاف ان المقبرة اكتشفت بـ 65 ثمثالا ملونا محفورا داخل الجبل، لافتًا الى ان هذا المكان في سقارة معروف بـ "خبيئة البوباستيت"، وهي نسبة الى الاله باستت وهي الاله القطة، وتم الكشف عن الآلاف من القطط المحنطة، مشيرًا الى انه بعد الكشف عن تلك الموميات تم اكتشاف انها اشبال اسود وليست قططا.



