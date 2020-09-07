AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط: مبادرة الرئيس للتجمعات الريفية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:59 ص
القري الريفية
القري الريفية
Advertisements
آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بالريف المصري ، لذلك أطلق المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر احتياجًا .

وأوضحت السعيد في تصريحات له اليوم، أن المبادرة تستهدف ألف تجمع ريفي من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن المرحلة الأولى بدأت في 143 تجمع ريفي، بإجمالي 12.5 مليون مواطن بنسبة 23% من سكان الريف، مضيفة أن المبادرة شملت ضخ 3,5 مليار جنيه ليصل الإجمالي في نهاية 2020/2021 إلى 13.5 مليار جنيه يتم توجيهها للبنية الأساسية، والصرف الصحي، وتوفير المياه، وتوفير وحدات صحية، ومراكز ثقافية، ومراكز شبابية، وحضانات التي يتم العمل على زيادة عددها لتوفير رعاية متكاملة للأطفال.


وأشارت إلى أن الدولة تواجه الفقر بكل أبعاده لتحسين معيشة المواطن عبر حصوله على خدمات أفضل مثل تقليل كثافة الفصول، وتوفير خدمات صحية، وتوفير فرص عمل لائقة وغيرها من الجوانب التي تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، لافتة إلى تخصيص 4 مليارات جنيه لتحسين وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات، مؤكدة أن جزء كبير من العدالة يتمثل في العدالة المكانية.

وأكدت أن هناك تشارك وتكامل بين الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وصندوق تحيا مصر في مبادرة تحسين جودة الحياة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية، وأنها ستستغرق من 3 إلى 4 سنوات.

وأكدت أن مصر تشهد وضعًا اقتصاديًا جيد جدًا بالنظر إلى جائحة كورونا، لافتة إلى أن مصر حققت بنهاية العام المالي معدل نمو نسبته 3.5%، وذلك نتيجة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي أسفر عن تحقيق مؤشرات اقتصادية جيدة، وساهم في توجيه الدعم والمساندة للفئات المتضررة من أزمة كورونا، لافتة إلى زيادة الاستثمارات بنسبة 55% هذا العام لتحسين جودة الحياة، مضيفة أن مصر حققت توازنًا بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه باستمرار تحسين المؤشرات لرفع مستوى معيشة المواطن.. برلمانيون: تصب فى صالح الأسر الأكثر احتياجا.. مطالب بدعم حاملى بطاقات التموين وزيادة معاش تكافل وكرامة

تتكلف 3.85 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تتكلف 3.85 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».. والسعيد: نعمل على توفير حوالي 28 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وخطة المرحلة الثانية.. ويستعرض برنامج تنمية وتطوير القرى المصرية بتمويل 15 مليار جنيه

مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تخرج للنور في أسيوط.. وضع حجر أساس إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالطوابية.. واستمرار العمل في تطوير معيشة أهالي 60 قرية

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" استهدفت 143 تجمعًا ريفيًا باستثمارات 3.95 مليار جنيه

ترشيحاتنا

الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي أمام الرجاء المغربي

الذهب يسقط.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 7-9-2020

هل قراءة القرآن خلف الإمام في الصلاة الجهرية تبطلها.. أمين الفتوى يجيب

التعليم تستعد لإعلان تفاصيل أيام الحضور فى المدارس وشكل العام الدراسي الجديد.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس نهاية الأسبوع

تعرف على وصفة البنجر لعلاج فقر الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف