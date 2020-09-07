تنسيق 2020 .. كل ما تريد معرفته عن أقسام وتخصصات كلية الصيدلة بجامعة القاهرة





يسعى الكثير من طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الثانوية العامة 2020 للالتحاق بكليات القطاع الطبي بالجامعات المصرية ، حيث استقبلت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب المتقدمين إليها والراغبين في الدراسة بها بجميع أقسامها وتخصصاتها ، ويستعرض "صدى البلد" جميع الأقسام والمجالات الموجودة بالكلية كالآتي :-





- قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية ، يقوم هذا القسم بتقييم الأشكال الصيدلية المختلفة ، كما يقوم بدراسة الخواص الفيزيائية والكيميائية للعقاقير المختلفة و صياغتها ودراسة العمليات الفسيولوجيه المختلفة بالجسم والتي تؤثر على توصيل هذه الاشكال الصيدلية ومدى فاعليتها في الجسم ويشمل ذلك التحديات الناتجة بسبب التطور السريع فى علم الصيدلانيات وزيادة عدد العقاقير ومدى تعقيدها.





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- قسم العقاقير ، و يشمل الدراسة الكيميائية و البيولوجيه للمواد الطبيعية المشتقة من النباتات و الحيوانات و الميكروبات البريه و البحرية .





- قسم الأدوية والسموم ، و يشتمل على معرفة آليات تأثير الدواء وبعض المنتجات ذات التأثير الحيوي على الخلايا والكائنات الحية و دراسة التأثيرات الضارة للعوامل الكيمائية والفيزيائية والحيوية على الكائنات الحية والنظام البيئي .





- قسم الميكروبيولوجيا والمناعة ، يعمل القسم على توفير البيئة العلمية الجيدة و تقديم المقررات الدراسية و البحوث التي تؤكد على أن يكون خريج كلية الصيدلة بمستوى مهارى محترف فى المجالات التخصصية للقسم كما يدعم القسم البحوث العلمية المتقدمة و التعليم النشط و المشاركة في خدمة المؤسسات المجتمعية بجميع المجالات التي يقدم القسم خدماته لها.





- قسم الكيمياء العضوية الصيدلية ، ويختص بتدريس كيمياء المركبات العضوية بأنواعها المختلفة والتعرف على تركيبها باستخدام وسائل التحليل الطيفي، بالإضافة إلى دراسة مقرر الكيمياء الفراغية والذي يهتم بدراسة التركيب الفراغي للمركبات العضوية والعلاقة بين الوضع الفراغي والتأثير البيولوجي للمركبات العضوية المستخدمة في مجال الصيدلة.





- قسم الكيمياء التحليلية ، ويقوم بتزويد الطلاب بالمعلومات والمهارات اللازمة لتمكينهم من تحديد المواد الكيميائية و التحليل الصيدلي لتركيبات الأدوية والسوائل البيولوجية وكذلك المواد الغذائية وتحليل المياه والحفاظ على مستوى برنامج قوي في مرحلة الماجستير والدكتوراه في مجال الكيمياء التحليلية لتحسين برامج البحوث في مجالات مراقبة الجودة لتعزيز دورها في المجتمع .





- قسم الكيمياء الحيوية ، ويسعى هذا القسم لإجراء البحوث العلمية على أعلى المستويات الدولية ودمج أحدث النهج المتعددة لحل مشكلات في علم الأحياء والصيدلة والعمل على تنمية محترفين قادرين على المنافسة دوليا مع مهارة قيادية مميزة .





- قسم الكيمياء الصيدلية ، ويقوم هذا القسم بتحضير مركبات جديدة ذات فاعلية محتملة تنتمي الى مجموعة متنوعة من الحلقات سواء الكربونية أو المحتوية على ذرات أخرى بجوار الكربون وتنتمى كيميائيا الى مجموعة متنوعة من التأثيرات الدوائية ، كما يشمل هذا القسم تطوير طرق جديدة للتحليل الكمي للأدوية سواء في صورتها النقية أو في مستحضراتها.



