عربية البرلمان: مصر مؤهلة لتكون مركزا اقليميا وعربيًا كبيرًا للاتصالات

قال النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر بما تمتلكه من امكانيات طبيعية وخبرات بشرية رفيعة المستوى في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اصبحت مؤهلة لتكون مركزا اقليميا وعربيا كبيرا فى عالم الاتصالات والمعلومات لتصدير هذه الإمكانيات والخبرات لمختلف الاسواق العربية والأفريقية.





وأكد " أباظة " في بيان، الاثنين، الأهمية الكبيرة للقضايا التى ناقشها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فيما يتعلق بمتابعة واستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة، مشيدًا بتأكيد الدكتور عمرو طلعت التى أكد فيها أن المشروعات التي تنفذها الوزارة تعتمد على عدة محاور منها ما يتعلق ببناء الإنسان، وأخرى تتعلق بالتحول الرقمى، فضلًا عن المشروعات التي تستهدف تعظيم قدرات الدولة وان مشروعات بناء الإنسان تتضمن مبادرة بناة مصر الرقمية، الجارى العمل على مختلف الجوانب الخاصة بها الآن، من تعاون وتنسيق مع الجامعات الدولية التي سيتم الشراكة معها، لتدريس عدد من البرامج الأكاديمية والتخصصات المحددة، وذلك تمهيدًا لإطلاقها فى فبراير 2021 وتأكيد الوزير ايضا أن مشروعات بناء الإنسان، تتضمن أيضًا مشروع جامعة مصر المعلوماتية، والتى تضم تخصصات الهندسة وتكنولوجيا الأعمال، وكذا علوم الحاسب، والفنون الرقمية، مستعرضًا الموقف التنفيذى للتعاون مع عدد من أفضل الجامعات العالمية فى هذه التخصصات.





وأكد النائب أحمد فؤاد اباظة الاهمية القصوى لهذه الجامعة التى يجب ان تكون مستقبلة لجميع الطلاب من الدول العربية من الراغبين للتعلم بها كما أنه يمكن مستقبلا انشاء فروع لهذه الجامعة بعدد من الدول العربية خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضايا العربية ودعم الاشقاء العرب في مختلف المجالات.





ووجه النائب أحمد فؤاد اباظة تحية قلبية للدكتور عمرو طلعت على نجاحه الكبير الذى يحققه فى مشروع مصر الرقمية الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من الخدمات التى تهم المواطن المصري في عدد من القطاعات وأنه بالتزامن مع الإطلاق الثانى لهذا المشروع، سوف يصل عدد الخدمات المقدمة من خلاله إلى 101 خدمة في عدد من القطاعات الحيوية مطالبا من الوزير بحث مجالات التعاون في مثل هذه المشروعات الناجحة مع مختلف الدول العربية لتصدير الخبرات المصرية للدول العربية لتطبيق هذا المشروع عربيا.