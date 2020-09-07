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خالد عبد الغفار: الدولة استثمرت مليارات الجنيهات في الجامعات لدعم التوسع بمجال التعليم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:36 م
دكتور خالد عبد الغفار
دكتور خالد عبد الغفار
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ريهام فيكتور
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الدولة استثمرت مليارات فى الجامعات لدعم عملية التوسع فى مجال التعليم.

وأضاف خالد عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية إم بى سى مصر 2، أن  كلمة أهلية لا تهدف بمعناها للربح وتعنى أن القيم المحصنة من الطلاب أقل بكثير جدا من سعر التكلفة حتى.

وأشار الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة، إلى أن جامعة الجلالة فى العام الحالى ستبدأ فى جميع الكليات الخاصة بها 15 كلية في القطاع الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية.

وتابع أن جامعة الجلالة بنيت لتكون جامعة ذكية، ليكون الطالب قادر على التفكير والإبداع وأن يكون فى حالة مستمرة من البحث.
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