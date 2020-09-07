AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة الجلالة: سنستقبل أكثر من 2000 طالب العام الجديد.. وقريبا إعلان مصرفات المدن

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:07 ص
رئيس جامعة الجلالة
رئيس جامعة الجلالة و وزير التعليم العالى
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة، أنه يوم 17 أكتوبر المقبل ستستقبل الجامعة ما يزيد على 2000 طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بالجامعة إلكترونيًا، والتي ستكون في اللغة الانجليزية والامتحانات التخصصية. 

اقرأ أيضًا:

وأضاف حيدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصروفات المدن الجامعية لجامعة الجلالة ولكنه سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أن ما تقدمه الجامعة من برامج سيتم تناولها داخل جامعة الجلالة وهي أفضل البرامج دوليا، لذا فتمتلك الجامعات الأهلية منظومة تكنولوجيا كبرى فالجامعة بها 5 كليات و33 برنامجًا. 

وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أنه بعد قبول الطلاب بشكل مبدئي، تم إجراء اختبارات للطلاب على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بينما تعلن نتيجة الاختبارات على مدار يومي 3 و4 سبتمبر، بينما تعلن النتيجة بشكل نهائي يوم 9 سبتمبر.

اقرأ أيضا:

وكان قد تم فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس المقبل، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر، حيث يبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

بعد إعلان الطب البشري 90% والأسنان 85% و75% للهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الأهلية الجديد

انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وفتح الالتحاق بالسكن الجامعي.. قدم عبر هذا الرابط

ننشر الخطة الزمنية للتقديم بالجامعات الأهلية الجديدة في مصر

في 8 خطوات.. تعرف على كل ما يخص الجامعات الأهلية الجديدة

لراغبى الالتحاق.. التعليم العالي تستعرض أبرز إمكانيات جامعة العلمين الأهلية.. فيديو

ترشيحاتنا

وفاة الفنانة عايدة كامل

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف

لم يحلم به صاحبه.. حمام سباحة ضخم يظهر فجأة في حديقة منزل نتيجة للأمطار.. فيديو

روسيا تعلن الموعد النهائي لإنهاء التجارب السريرية للقاح كورونا

اليوم.. بيراميدز يقدم رمضان صبحي رسميًا

ماذا نقول عند سجود السهو؟.. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف