جامعة الجلالة: سنستقبل أكثر من 2000 طالب العام الجديد.. وقريبا إعلان مصرفات المدن

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الجديدة، أنه يوم 17 أكتوبر المقبل ستستقبل الجامعة ما يزيد على 2000 طالب، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول بالجامعة إلكترونيًا، والتي ستكون في اللغة الانجليزية والامتحانات التخصصية.





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وأضاف حيدر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد مصروفات المدن الجامعية لجامعة الجلالة ولكنه سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحا أن ما تقدمه الجامعة من برامج سيتم تناولها داخل جامعة الجلالة وهي أفضل البرامج دوليا، لذا فتمتلك الجامعات الأهلية منظومة تكنولوجيا كبرى فالجامعة بها 5 كليات و33 برنامجًا.





وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى أنه بعد قبول الطلاب بشكل مبدئي، تم إجراء اختبارات للطلاب على مدار يومي 1 و2 سبتمبر، بينما تعلن نتيجة الاختبارات على مدار يومي 3 و4 سبتمبر، بينما تعلن النتيجة بشكل نهائي يوم 9 سبتمبر.





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وكان قد تم فتح تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة يوم 20 أغسطس المقبل، بينما يسمح بتسديد الرسوم الدراسية حتى يوم 17 سبتمبر، حيث يبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات