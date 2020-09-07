مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب إلى 6700 شكوى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مكتب خدمة المواطنين فى الإستجابة الى 6700 شكوى خلال الفترة من 1/ 9 / 2019 حتى 31 / 8 / 2020 .





أكد المحافظ على أهميه مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال فى تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة والمسئولين من خلال التواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون موضحًا إهتمام القيادة السياسية و رئاسة مجلس الوزراء بشكاوي المواطنين و العمل علي حلها و سرعة الإستجابة لها ووضع حلول عاجلة لها فى إطار القانون حيث أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يُعد واجهه حضارية للمحافظة ويعبرعن رغبتها فى تحقيق التواصل المستمر بين الدولة و المواطنين وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات رضا المواطنين وتعزيزالثقة بين الحكومة والمواطنين وتلبيه إحتياجات المواطنين فى صوره سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

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شدد محافظ الشرقية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد تجاه المترددين على الديوان العام لتسليم الشكاوى وعدم دخول أى مواطن لديوان عام المحافظة دون إرتداء الكمامة والمرورعبر بوابة التعقيم الإلكترونية، فضلًا عن إتخاذ إجراءات التباعد بين المواطنين .

فيما أكد إبراهيم منصور مدير إدارة خدمة المواطنين أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال الفترة من 1/ 9 / 2019 حتى 31 / 8 / 2020 " 8020 " شكوي تم الرد علي 6700 شكوى منها بنسبة 84٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجاري فحص باقى الشكاوى للرد عليها تنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية بسرعة الرد والإستجابة وحل مشاكل المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وإنجازها بأقصي سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.





وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياة الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.