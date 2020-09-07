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اقتصاد

بدعم محلي.. البورصة تواصل الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 12:38 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 11166 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 2011 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 13034 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 4271 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.47% ليصل إلى مستوى 2768 نقطة.
 
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