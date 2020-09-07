لصيانة المحولات.. قطع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة غدًا

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي أن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فى بيان له أن سيتم فصل التيار الكهربي عم منطقة الكوثر الجديد، ومنطقة مبارك 2، وذلك غدًا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرا .

كما أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن منطقة مبارك 7، الخزان العالي، بيتكو، وذلك بعد غدا الاربعاء وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية.

من جانبه، كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء تجري بشكل دوري كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دوري لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دوري وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصةً الغردقة، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجري التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.