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حوادث

هشم رأسه بفرع شجرة.. حبس المتهم بقتل والده لسوء معاملته في أطفيح

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 02:07 م
حبس المتهم بقتل والده
حبس المتهم بقتل والده
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ندى حمودة - أحمد مهدي

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شاب متهم بقتل والده في أطفيح بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف الشاب المتهم بقتل والده بمنطقة أطفيح بجنوب الجيزة، بالاتهامات المسندة إليه، وأكد أن كثرة الخلافات بينه وبين والده دفعته للانتقام منه والاعتداء عليه بعصا خشبية دفاعًا عن نفسه "فرع شجرة"، إلا أنه أصابه فى منطقة الرأس إصابة بالغة أدت إلى مقتله.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور علي جثة مسن داخل سيارة في مدينة أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين ابنه خلافات أسرية، مما دفع ابنه للاعتداء عليه بعصا خشبية، أدت إلى مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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