تجديد حبس المتهمين بقتل عريس قبل زفافه بالبحيرة على ذمة التحقيقات

قرر المستشار حسام ابوفطيرة رئيس محكمة الدلنجات الجزئية بمحافظة البحيرة تجديد حبس عروس الدلنجات ونجل عمتها وصديقه 15 يومًا لقتلهما عريسها قبل الزفاف بأسبوع بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة .

وكان قد قرر المستشاران أحمد أبو الهدى و محمد سليم وكيل النائب العام تحت إشراف المستشار أحمد رجب مدير نيابة الدلنجات الجزئية، أمانة سر رامى نبوى وعبدالعزيز فراج حبس عروسه وابن عمتها وصديقه لاشتراكهما فى قتل خطيبها قبل الزفاف بأيام قليلة، وذلك بسبب رفضها الزواج منه.

اقرأ أيضا : غرق أراضي قريتين بـ كوم حمادة.. ورئيس المدينة: مشكلة سنوية لا جديد فيها

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من كشف لغز أختفاء عريس شاب قبل حفل زفافه بعدة أيام فى ظروف غامضة عقب خروجه من منزله متوجها لمحل عمله بالقاهرة يوم الجمعة الماضية حيث ،تبين قيام ابن عمة عروسته باستدراجه لتوصيله للقاهرة مستخدما سيارة صديقه السائق وقام بقتله عقب إعطائه عصيرا مخدرا ثم قام بذبحه بالاشتراك مع صديقه وقاما بتهشيم رأسا ثم قاما بدفنه أسفل أحد الكبارى بأول طريق الضبعة التابعة لدائرة مركز الشيخ زايد.

ورصدت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة أصطحاب المتهم للمجنى عليه بموقف سيارات الأجرة بمدينة الدلنجات من خلال تفريغ الكاميرات الخاصة بالموقف وخشية من أفتضاح أمره قام المتهم بالتوجه لمركز شرطة الدلنجات وقام بتسليم نفسه معترفا بأرتكاب الجريمة البشعة وأرشد عن شريكه ومكان إخفاء ودفن الجثة ،حيث تم بالتنسيق مع مباحث الجيزة والشيخ زايد وتم استخراج الجثة ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة.

بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغا من أهلية المجنى عليه ويدعى "أحمد ع ع د " 25 سنة عامل ومقيم عزبة يونس حميدة بأختفائه عقب خروجه من منزله فجر يوم الجمعة الماضية متوجها لمحل عمله لمدينة القاهرة وانقطاع الاتصال معه والأشتباه فى أختفائه جنائيا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالأشتراك مع ضباط الأمن العام ومباحث الدلنجات حيث تم فحص خط سير وعلاقات المجنى علية وتبين من التحريات ان المجنى عليه قام بخطبة فتاة تدعى "رحاب " منذ ٦ أشهر وتم تحديد يوم ٢٥ من الشهر الجارى موعدا للزفاف.

واضافت التحريات ارتباط عروس المجنى عليه بعلاقة عاطفية بابن عمتها و رصدت التحريات مشاهدة للمجنى عليه صحبة نجل عمة العروس ويدعى"محمود ال ش" 25 سائق ومقيم قرية محمود شراقى الدلنجات داخل موقف سيارات الأجرة وأستقلاهما السيارة الخاصة بصديقه معا.

وأثناء قيام ضباط فريق البحث بتكثيف التحريات فوجئوا بقيام المتهم "محمود ال ش" ، أبن عمة خطيبة المجنى عليه يقوم بتسليم نفسه لضباط المباحث حيث اعترف بقيامه بأرتكاب واقعة قتل المجنى عليه المبلغ باختفائه بأن قام بانتظار المجنى عليه بمدخل القرية لسابقة علمه من خطيبته بعزمه السفر القاهرة وعرض عليه توصيله للقاهرة وقام بذبحه بعد ان دس له المخدر فى علبة عصير وبعد أن فقد الوعى قام بالاشتراك مع صديقه ويدعى " محمد ر ع ال" ، 25 سنة سائق ومقيم زاوية حمور مركز الدلنجات بذبحه بسكين والتعدى عليه بآلة حادة على رأسة وبعد أن تاكدا انه فارق الحياة قاما بنقله لغحدى المناطق الخالية بعيدا عن العمران بنطاق الشيخ زايد وقاما بدفنه أسفل كوبرى بواسطة فأس كان قد أعدها مسبقا ثم توجها عقب ذلك لمدينة الدلنجات وتظاهر بالبحث عنه مع اهليته.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل المتهم لنيابة الدلنجات حيث باشر كل من أحمد أبو الهدى ومحمد سليم وكيلا النائب العام التحقيق بإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور أمانة سر محمد يوسف ورامى نبوى.