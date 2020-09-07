علا رشدى تداعب جمهورها بصورة من كواليس أحد أعمالها.. شاهد

نشرت الفنانة علا رشدي صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت علا رشدى فى الصورة من كواليس أحد أعمالها .





وعلقت علا رشدى قائلة :" مش اي حد يقولك اعملك باينابل تصدقه".





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وشاركت علا رشدي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



