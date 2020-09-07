AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بزيادة 1293%.. ارباح النيل للأدوية تقترب من 100 مليون جنيه خلال عام

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:28 م
أدوية
أدوية
Advertisements
علياء فوزي
اظهرت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ارتفاع أرباحها خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 1293%.

وكشفت الشركة في بيان ، اليوم الاثنين، إنها سجلت صافي ربح بلغ 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

اقرأ أيضا:
وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 812.54 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 638.4 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري صافي ربح شامل الضريبة بلغ 99.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو 2020، مقابل 19.8 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 11 شهرًا.. الإسكندرية للأدوية تحقق 150 مليون جنيه أرباحًا

117.2% زيادة فى الأرباح .. العربية للأدوية تحقق 520 مليون جنيه إيرادات خلال عام

تراجع أرباح مصر لصناعة الكيماويات لتسجل 64 مليون جنيه خلال 2020/2019

بالأرقام.. شركات دواء قطاع الأعمال تنجح فى دعم السوق لمواجهة كورونا

8 شركات دواء حكومية تنجح في رفع أرباحها 436.07 مليون جنيه .. والحافز مواجهة كورونا

بارتفاع 33%.. القاهرة للأدوية تربح 114 مليون جنيه خلال 2020/2019

ترشيحاتنا

الشرقية للدخان ترفع سعر بعض منتجاتها

بفستان قصير .. ريهام سعيد تحتفل بمليون متابع بإطلالة جذابة

الرطوبة مستمرة وعواصف ترابية بالصعيد.. الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا والقاهرة تسجل 35 درجة

رسميًا.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ سموحة.. ننشر الجهاز الفني بالكامل

تقف إلى جانب جورج كلوني .. نيرمين الفقي تنشر صورة مفبركة

إشادات نقدية لـ أحمد مالك في أولى محطاته الدولية بفيلم The Furnace

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وسواريه.. ابنة أصالة برفقة رضوى الشربيني بإطلالات جذابة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع