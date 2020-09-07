بزيادة 1293%.. ارباح النيل للأدوية تقترب من 100 مليون جنيه خلال عام

اظهرت القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام ارتفاع أرباحها خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 1293%.
وكشفت الشركة في بيان ، اليوم الاثنين، إنها سجلت صافي ربح بلغ 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.
وحققت الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري صافي ربح شامل الضريبة بلغ 99.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو 2020، مقابل 19.8 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكشفت الشركة في بيان ، اليوم الاثنين، إنها سجلت صافي ربح بلغ 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.
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وحققت الشركة خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري صافي ربح شامل الضريبة بلغ 99.5 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مايو 2020، مقابل 19.8 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.