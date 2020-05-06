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اقتصاد

فى 10 أشهر.. النيل للأدوية تسجل 100 مليون جنيه صافى ربح

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:27 م
الادوية
الادوية
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علياء فوزى
كشف مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،التابعة للقابضة للادوية احدى شركات قطاع الاعمال العام، عن ارتفاع صافي ربح الشركة قبل الضرائب خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 537 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي ربح شامل الضريبة بلغ 100 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أبريل 2020، مقابل 15.7 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 67.18 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 11.29 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 671.99 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 503.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع إيراداتها خلال التسعة أشهر، بعد وضع خطة عاجلة لتحريك الأسعار للأصناف الخاسرة، مشيرة إلى أنه تمت زيادة أسعار بعض المستحضرات، مما أثر على زيادة ربحية بيع هذه الأصناف.

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