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أخبار البلد

الحكومة: إجراء 60 عملية لأطفال مولودين بعيوب خلقية في القلب

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب لجنة الإستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفورى مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن بكافة انحاء الجمهورية والعمل على علاج غير القادرين علي نفقة الدولة.

في إطار التعاون المثمر والبناء والشراكة المجتمعية بين لجنة الاستغاثات الطبية و"مستشفي الناس" الخيري بشبرا الخيمة، ومع ما يتم رصده من تزايد الاستغاثات الطبية لأطفال يعانون من عيوب خلقية بالقلب؛ فقد تم إجراء ٦٠ عملية جراحية لعدد من الحالات الحرجة؛ كما تم تحديد موعد إجراء العمليات الجراحية والمتابعة الدورية لعدد من الحالات الأخرى.


كما قامت لجنة الاستغاثات الطبية برصد ما يقرب من ٢٥ حالة استغاثة خاصة باشتباه ومصابي فيروس كورونا حيث تم التنسيق ما بين لجنة الاستغاثات الطبية والمكتب الاعلامي بوزارة الصحة وغرفة عمليات إدارة الأزمة بوزارة الصحة ووكلاء الوزارة ومديري الطواريء ومسئولي الطب الوقائي بالمحافطات، حيث تم التعاون لتوجيه الحالات الي أقرب مستشفيات فرز وعزل وذلك لتقييم الحالات وعمل التحاليل والأشعة اللازمة وإجراء المسحات وتوفير العلاج اللازم وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة؛ كما تم التنسيق لحجز حالات كورونا الإيجايبة الحرجة  بغرف ورعايات مستشفيات العزل.

كما رصدت اللجنة عددًا من المنشورات الكاذبة علي صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضي وجمع مبالغ مالية للمساعدة في إجراء عمليات جراحية وجارٍ التعامل معها قانونيًا؛ وفي هذا الصدد تناشد لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء جميع المواطنين بالتأكد أولًا من صحة مثل هذه  المنشورات والإستغاثات؛ وإرسال أي منشور يهدف إلي جمع أموال استغاثات طبية إلي الجهات الحكومية المختصة.
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