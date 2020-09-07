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تطوير الموقع الإلكتروني وزيادة الدعم لأصحاب البطاقات التموينية.. هذه إجراءات الحكومة لتحفيز مبادرة «ما يغلاش عليك»

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:30 م
منافذ مبادرة ما يغلاش
منافذ مبادرة ما يغلاش عليك
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محمد يحيي
المالية:
تيسيرات جديدة بمبادرة ما يغلاش عليك بمناسبة العام الدراسي الجديد
أكثر من 7 ملايين فرد زاروا موقع "ما يغلاش عليك"

تعكف الحكومة على تطبيقات تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقليل الأعباء عن كاهل محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، من خلال إطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك المعروفة إعلاميا بـ"ما يغلاش عليك" بالتزامن مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وأعلنت الوزارة، في تصريحات صادرة عنها، أن الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من ١٥٪ لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم ١٤٪  بدلًا من ١٠٪ ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك".

مزايا لأصحاب البطاقات التموينية
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه إذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من ١٥٪  سيكون «دعم الخزانة العامة» لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار ١٠٪. 

وأكد أن التيسيرات الجديدة في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري «ما يغلاش عليك» التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، تساعد في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب بدء العام الداراسي الجديد.

وقال إن هناك تنسيق مع  وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة «ما يغلاش عليك» بدءًا من هذا الشهر، بحيث يمكن لهم شراء أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، وقد تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

دعم الاقتصاد
أشار إلى أننا حريصون على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه ٤ «أيام عمل».

تطوير الموقع الإلكتروني وزيادة الإقبال
من جهته قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة «ما يغلاش عليك» بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.

وأضاف نائب وزير المالية،في تصريحات له اليوم، أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة «ما يغلاش عليك»، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء «أون لاين»، اختصارًا للوقت والجهد، وقد قام بزيارتها أكثر من ٧ ملايين فرد بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعى ٨٣ مليون مشاهدة لأكثر من ١٨ مليون فرد

سلع متعددة
وأشار إلى أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو ٦٥ ألفًا، يتم بيعها في ١٦٣١ منفذًا على مستوى الجمهورية.

أوضح أن هذه المبادرة مستمرة، وأن جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكى يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة فى توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد الوطنى.

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