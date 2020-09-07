ما حكم تعطيل عداد الكهرباء لتقليل قيمة الفاتورة؟.. مستشار المفتي يجيب





ورد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلا.: تعطيل العداد لتقليل قيمة الفاتورة لا يجوز شرعا لأن هذا يعد استباحة للمال العام وهي ثقافة لدى بعض الناس يجب أن نتخلى عنها، لافتا إلى أن العبد سيسأل يوم القيامة عن ذلك وسيقف أمام الله ويجب أن نعمل حسابا لهذه اللحظة.





ونصح مستشار المفتي خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: أنصحك بالذهاب إلى شركة الكهرباء التابع لها وتقدم بشكوى رسمية واطلب فحص العداد أو تغييره واستمر في هذا الطريق إلى أن تحصل على حقك، أما ان تلجأ الى سرقة التيار الكهربائي أو تعطيل العداد فهذا محرم شرعا ولا يجوز.

تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "فاتورة الكهرباء تأتي بقيمة عالية جدا تفوق استهلاكي البسيط بكثير فهل يجوز تعطيل العداد كما يفعل البعض لتقليل قيمة الفاتورة؟".