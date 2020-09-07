مشروع البتلو.. وزير الزراعة: 15300 مستفيد وتمويل 183 ألف رأس ماشية.. والصياد: الإقبال متزايد من المربين والمزارعين على الاستفادة من المشروع

وزير الزراعة: أ كثر من 15300 مستفيد لمشروع البتلو بتمويل حوالى 183 ألف رأس ماشية

نائب وزير الزراعة: إجمالي ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومى للبتلو 836 مليون جنيه منذ ٣ سنوات





رئيس الثروة الحيوانية والداجنة :

نناشد المربين التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية





أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه إضافية؛ وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه.





وأضاف "القصير"، أن مجلس إدارة المشروع وافق في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ 936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.





يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 2 مليار وستمائة وأربعة وعشرين مليون جنيه لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالى 183 ألف رأس ماشية؛ الأمر الذي يؤكد نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء فى توفير اللحوم الحمراء وثبات الاسعار وايضا تحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.





وأكد أن إقبال المربين غير المسبوق على الاستفادة من تسمين العجول ضمن المشروع القومى للبتلو سواء المحلية أو المستوردة المحسنة وراثيا ًسريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب يسهم في توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.





من ناحيته كلف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.





وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال أعوام 2017، 2018، 2019، قد بلغ حوالى 836 مليون جنيه فى حين أن ما تم صرفه خلال عام 2020 فقط كان حوالى مليار وسبعمائة وتسعون مليون جنيه بما يوازى أكثر من 68% من جملة المنصرف وهذا يؤكد على الإقبال المتزايد من المربين والمزارعين على الإستفادة من المشروع.





من جانبه اوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنه يمكن التقدم للإستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).



