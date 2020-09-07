AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اختبار طبي لظهير الإسماعيلي ومحاولات مكثفة لعلاجه قبل مواجهة الأهلي في الدوري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
يخضع غدًا الثلاثاء أحمد أيمن ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى لإختبار طبى لتحديد موعد إنتظامه في التدريبات التأهيلية، تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد إصابته بجزع قوي في الكاحل.

ويكثف الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، برئاسة الدكتور أكرم عبدالعزيز، محاولات تجهيز اللاعب قبل لقاء الأهلي المقبل المقرر له ١١ سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام.

من جانب أخر هناك محاولات أخرى لتكثيف العلاج للثنائي باهر المحمدي ومحمد هاشم، قبل المباراة الهامة والمرتقبة.

يذكر أن الاسماعيلي سيواجه نادي مصر بعد قليل ضمن منافسات الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، ويبدو أنها المباراة الأولى تحت قيادة أحمد العجوز المدرب العام للفريق، ومحمد حمص مدرب الفريق، عقب قبول إستقالة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عقب الهزيمة الثقيلة أمام فريق مصر للمقاصة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد لقيادة الفريق بشكل رسمي عقب لقاء الاسماعيلي ونادي مصر الليلة، ويقترب البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني السابق للاسماعيلي، للعودة لقيادة الفريق من جديد.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مؤقتًا.. أدهم السلحدار يقود الإسماعيلي بعد إقالة جوميز

بعد إقالة جوميز .. الإسماعيلي يخوض مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة طنطا

الإسماعيلى مقبرة المدربين.. 5 مدراء فنيبن قادوا الدراويش خلال الموسم الحالي

ريكاردو مرشح بقوة لخلافة جوميز في الإسماعيلي

اليوم.. الإسماعيلي يجري مسحة طبية في حضور العجوز وحمص

تعرف على حقيقة وصول ريكاردو الاثنين المقبل لقيادة الإسماعيلي

ترشيحاتنا

بسبب ذبابة .. مسن يفجر منزله بالخطأ من أجل مطاردة حشرات .. صور

سيول الصيف تضرب طرق البحر الاحمر| غلق رأس غارب - الشيخ فضل .. فتح سفاجا - سوهاج والقصير - قفط بعد إصلاح التلفيات.. وطوارئ بالأجهزة التنفيذية

نائب وزير التعليم يكشف عن تطبيق 3 قرارات مهمة في العام الدراسي الجديد

شوبير يكشف مخططا جديدا ضد كهربا وسر استبعاد صالح جمعة المستمر

تغريدة "مفبركة" تُعرض حنان ترك لسيل من الهجوم.. ما القصة؟

8 مدانين .. السجن 20 عاما لـ 5 أشخاص في مقتل جمال خاشقجي .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توم كروز يصور مشهدا خطيرا ضمن أحداث mission impossible 7

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander 2020 اليوم في مصر.. صور

خضوع كيت بلانشيت لقياس الحرارة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور