في تسعة أشهر فقط.. مصر تسدد 12.7 مليار دولار ديونا خارجية

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الاقتصاد المصري مازال قويا ومتماسكا أمام أزمة كورونا، موضحا أن الاحتياطي المصري يغطي الواردات لمدة أشهر قادمة.





وأضاف "الفقي"، في حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» والذي تقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، أن الاقتصاد المصري مازال يؤدي أداءً جيدًا، مشيرا إلى أن احتياطي الذهب المصري عالٍ، موضحا «إحنا رقم 40 على مستوى العالم والمركز السادس عالميا».





وأشار مستشار صندوق النقد الدولي السابق ، إلى أن الاحتياطي المصري قادر على سداد الديون؛ منوها بأن مصر لم تتأخر ساعة واحدة في سداد أي قسط دين.





وأكد أن مصر سددت 12.7 مليار دولار ديونًا خارجية، كل ذلك في ظل أزمة كورونا، قائلًا «الاقتصاد المصري بدأ في التعافي مع جذب الاستثمارات والصادرات الزراعية والبترولية».



