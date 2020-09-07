طارق الغنام يراجع ترتيبات مباراة الأهلي والاتحاد في السلة





وتابع الغنام مع المدير الفني كل الأمور الخاصة بالفريق، وتعليمات اتحاد كرة السلة بخصوص المباراة، إلى جانب النواحي التنظيمية والإدارية.







كانت المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 101-94، فيما تغلب الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 76-65، حيث يقام الدور النهائي بنظام «best of 5».

عقد طارق الغنام، المدير الإداري للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي، جلسة مع أشرف توفيق، المدير الفني، لمراجعة كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء، في ثالث جولات نهائي بطولة دوري السوبر للمحترفين.