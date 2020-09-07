أحمد موسى: السيسي بطل غصب عن أي حد وأنقذ المنطقة كلها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر والمنطقة من الجماعة الإرهابية، مؤكدا «السيسي بطل غصب عن أي حد، وأنقذ المنطقة كلها مش مصر».





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى وقوف الشعب معها؛ لمواجهة الجماعة الإرهابية، وعدم الانصياع إلى الشائعات التي تطلقها أبواقها الإرهابية.





وأشار أحمد موسى، إلى أن الإخوان يسعون إلى السيطرة على مصر، وتسليم حكم مصر إلى إبراهيم منير الإرهابي.





وأطلق موسى هاشتاج، # كلنا _ معاك يا _بطل قائلًا «الرئيس السيسي كان يعلم خطورة عصابة جماعة الإخوان الإرهابية ودعم الشعب المصري».



