بعد تراجعه 7 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-9-2020، في محالات الصاغة بعد أن شهد تراجع بالأمس بمتوسط بلغ 7 جنيهات .
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 841 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 721 جنيها مقابل727 جنيها .
وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 961 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6728 جنيها و السعر العالمي للذهب 1931 دولارا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.