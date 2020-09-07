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اقتصاد

عيار 21 بـ 848 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 7-9-2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-9-2020؛ بدون أي تغيير في محالات الصاغة منذ أمس الأحد.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 848 جنيها كأعلي سعر

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وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 969 جنيها اليوم

بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 لـ 727 جنيها

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 565 جنيها في تعاملات اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب لنحو 6784 جنيها و أوقية الذهب لنحو 30.14 ألف جنيه و كيلو الذهب لـ 969.143 ألف جنيه.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

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