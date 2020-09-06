أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6-9-2020

استقرت اسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 6-9-2020، بعد انخفاضه أمس السبت بمتوسط جنيهان علي الأقل بمحالات الصاغة.





وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 848جنيه .









ووصل عيار 24 الأعلي فئة نحو969 جنيه





وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 727 جنيه





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 565 جنيه





وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 969.143 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ30.14 ألف جنيه و الجنيه الذهب بنحو 6784 جنيه.





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب



