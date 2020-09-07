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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 7-9-2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد علام
استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 7-9-2020، وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 848 جنيها، وسجل عيار 24 الأعلي فئة نحو 969 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 727 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 565 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 969.143 ألف جنيه و أوقية الذهب بـ30.14 ألف جنيه و الجنيه الذهب بنحو 6784 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب

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