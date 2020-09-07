أنا في بيراميدز.. رمضان صبحى يقدم نفسه للجمهور من داخل الملعب | شاهد

نشر نادى بيراميدز فيديو لـ رمضان صبحى اثناء تقديم نفسه للجماهير وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .
وقال رمضان صبحى فى الفيديو "أنا رمضان صبحى، أنا فى بيراميدز ".
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ابن النادي.. هجوم قوي من الجماهير على رمضان صبحي بعد انضمامه لبيراميدز | شاهد
وتعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .
وقال رمضان صبحى فى الفيديو "أنا رمضان صبحى، أنا فى بيراميدز ".
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وتعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .