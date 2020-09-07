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رياضة

أنا في بيراميدز.. رمضان صبحى يقدم نفسه للجمهور من داخل الملعب | شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر نادى بيراميدز فيديو لـ رمضان صبحى اثناء تقديم نفسه للجماهير وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام " .


وقال رمضان صبحى فى الفيديو "أنا رمضان صبحى، أنا فى بيراميدز ".


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وتعرض رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز والنادى الاهلى سابقا، إلى هجوم قوى من جماهير الكرة المصرية بعد اعلان تعاقده مع نادى بيراميدز .
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