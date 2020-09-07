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مرأة

بـ لجن أسود.. إيمى سالم تثير الجدل بإطلالة رياضية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:35 م
إيمي سالم
إيمي سالم
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رنا عصمت
نشرت الفنانة إيمي سالم فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة إيمي سالم  بإطلالة رياضية انيقة ومميزة خطفت بها الانظار  مرتدية تيشرت باللون الرمادى الفاتح وبنطلون اسود لجن ،وهو ما ابرز رشاقتها وقوامها المتناسق.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها منسدلا على كتافيها ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.

 ولم تتكلف إيمي سالم في ارتداء الاكسسوارات فاكتفت بالحلق في الأذن، وخاتم  بسيط في اليد.

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