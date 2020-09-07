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رياضة

في مباراة خالية من المتعة.. حرس الحدود يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الدوري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:24 م
لاعبي النادي الأهلي
لاعبي النادي الأهلي
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محمد رشاد
أنهى النادي الأهلي الشوط الأول أمام مضيفه حرس الحدود بالتعادل السلبي فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري.

جاءت الخطورة الأولى من جانب حرس الحدود بعد مرور خمس دقائق من المباراة، بعدما أرسلت عرضية من الجبهة اليمنى إلى إبراهيم كونيه، داخل منطقة الجزاء، لكن رأسيته ذهبت أعلى العارضة الأفقية لمرمى محمد الشناوي.

وجاء الرد من الأهلي في الدقيقة السابعة، بعدما توغل أحمد الشيخ في الجبهة اليمنى ليمرر الكرة إلى أليو بادجي داخل منطقة الجزاء، ليحولها المهاجم السنغالي بتسديدة ضعيفة تصدى لها أحمد السعدنى حارس حرس الحدود

وكاد الأهلي بعد مرور الربع ساعة الأولى من المباراة أن يستغل خطأ دفاعيا من حرس الحدود، حيث مرر لاعب الحرس كرة خاطئة إلى أحمد السعدني، لينطلق بادجي نحو الكرة، لكن الحارس تمكن من الوصول لها وتشتيتها.

وفي الدقيقة الـ17، سنحت فرصة سهلة للأهلي بعدما توغل بادجي داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة أرضية إلى مروان محسن أمام المرمى، لكن الأخير أهدرها بغرابة بعدما سدد الكرة لتمر بجوار القائم الأيسر.

استمرت عرضيات حرس الحدود من الجبهة اليمنى وكاد محمد عبد اللطيف "جريندو" أن يحولها بضربة رأسية في شباك الأهلي بالدقيقة الـ34، لكن محمد الشناوي نجح في تدخله مع جريندو.

وفي الدقيقة 39، أرسل الأنجولي جيرالدو جناح أيسر الأهلي عرضية بقدمه اليمنى إلى مروان محسن داخل المنطقة، لكن رأسيته مرت ضعيفة بعيدة عن المرمى ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.  

ويتربع الأهلي على صدارة الدوري برصيد 65 نقطة من 24 مباراة، فيما حصد حرس الحدود 26 نقطة من 23 مواجهة ليحتل المرتبة الـ13 في جدول ترتيب المسابقة.
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